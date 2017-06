Die Meister der Realsatire

Dirk Stermann und Christoph Grissemann luden ins nachgebaute „Willkommen Österreich Studio“ nach St. Johann.



St. Johann | Im ausverkauften Kaisersaal durften die Zuschauer erleben, wie die Late Night Show ablaufen könnte, wenn keine Gäste kommen würden, denn Josef Hader saß in Berlin am neuen Flughafen fest („das kann Jahre dauern...“) und auch Gast „B“ Michael Niavarini schmiss schlussendlich das Handtuch. Der Tiroler und der Deutsche mit den schönen Haaren mussten sich deshalb um Kopf und Kragen reden und Gags, Gags, Gags abliefern, um das Publikum bei Laune zu halten.



Trockener Humor trifft auf das wahre Leben



Mit gewohnt trockenem Humor ziehen die beiden Komiker in ihrem neuesten Programm Politiker, Prominente und ORF-Kollegen durch den Kakao. Großartig die Zuspielung, in der Karim El-Gawhary von einer Frauendemo in Kairo zu berichten versucht, bei der nur Männer durchs Bild marschieren. Oder der ehemalige Tiroler FPÖ-Pressesprecher im Interview mit dem russischen Fernsehen.



Die Meister der Realsatire schlugen an diesem Abend wieder erbarmungslos zu. Was Besseres sei ihnen nicht eingefallen, sagen die beiden Satiriker: „Denn was ist lustiger als das wahre Leben? Und schließlich brauchen wir das Geld.“

Johanna Monitzer