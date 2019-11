Die Höhepunkte beim Kikiplexx

Im Rahmen des beliebten Kinder- und Jugendfilmfestivals Kikiplexx gibt es wieder Spaß und Spannung für die ganze Familie auf der großen Kinoleinwand in der Alten Gerberei in St. Johann.



St. Johann | Erste Film & Blacklight-Party bei der Festivaleröffnung von Kikiplexx: Zur diesjährigen Festivaleröffnung bringen wir die Alte Gerberei zum Leuchten! Zuerst wird der Sci-Fiction Film „Ready Player One“ um 19.30 Uhr gezeigt, bei dem die Jugendlichen in eine fantastische Virtual-Reality-Parallelwelt entführt werden. Danach wird bei einer Blacklight-Party mit DJ SKILI so richtig gefeiert! Der Eintritt zu Film und Party ist frei.

Regisseurgespräch mit Iram Haq aus Norwegen

Ein besonderer Höhepunkt des Festivals ist das Regisseurgespräch mit der Norwegerin Iram Haq, Regisseurin des Films „Was werden die Leute sagen“. SchülerInnen des BG/BORG St. Johann und der Tourismusschulen Am Wilden Kaiser haben die Möglichkeit, sich mit der Regisseurin über den Film, dessen Entstehung und dessen Hintergrundgeschichte auszutauschen. Am Sonntag, 10. November, kann der Film mit anschließendem Regisseurgespräch außerdem öffentlich in der Alten Gerberei besucht werden.

Großes Kinoerlebnis für die ganze Familie

Neben zwölf Schulfilmen gibt es auch vier öffentliche Filme, die unterhaltsame Stunden auf der großen Kinoleinwand garantieren! Kleine Kinofans ab 6 Jahren können sich bei dem Animationsfilm „Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne“ mit der Katze Mika und dem Elefanten Sebastian auf eine spannende Reise begeben oder sich mit „Liliane Susewind“ in ein tierisches Abenteuer stürzen.

Für die etwas älteren Kids ab 8 Jahre wird Rocca in „Rocca verändert die Welt“ als moderne Pippi Langstrumpf begeistern. In „100% Coco“ wird die junge Modedesignerin Coco ihren Klassenkameraden und -kameradinnen beweisen, wie cool es ist, nicht einfach nur mainstream zu sein.

Angesagt - Überblick Kikiplexx

Freitag, 8. November: 19.30 Uhr Festivaleröffnung mit dem Film „Ready Player One“ (USA 2018, Sci-Fi, Action) und anschließender Blacklight-Party (ab 14 Jahre, Eintritt frei).

Samstag, 9. November: 15.30 Uhr „Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne“ (ab 6 Jahre, DNK 2017, Animationsfilm), 18 Uhr „Rocca verändert die Welt“ ( ab 8 Jahre, D 2019, Kinderfilm).

Samstag, 16. November: 15 Uhr „Liliane Susewind“ (ab 6 Jahre, D 2018, Komödie, Kinderfilm)

Sonntag, 17. November: 16 Uhr „100 % Coco“ ( ab 8 Jahre, NL 2017, Familienfilm, Coming of Age).

Alle Filme werden in der Alten Gerberei gezeigt. Informationen unter www.muku.at

„Liliane Susewind“ am 16. November. Foto: Sony Pictures