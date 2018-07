Die Herausforderung Horn lebt

Zum 19. Mal ist das Kitzbüheler Horn Etappenziel der Österreich Radrundfahrt. Die Organisatoren können u.a. auch den Start von Radstar Giovanni Visconti vermelden. Im Vorfeld zu den Profis werden am 9. Juli auch die Amateure das Horn erklimmen. Die Fans können kostenlos mit der Hornbahn zur Zielankunft am Alpenhaus anreisen.



Kitzbühel | Eine turbulente Zeit durchlebte die Österreich Radrundfahrt und der Radsport in Österreich. Doch die Schwierigkeiten wurden bewältigt und die Ö-Tour ist wieder gefestigt. Tourdirektor Franz Steinberger blickt mit seinem Team optimistisch in die Zukunft und macht sich bereits die ersten Gedanken für die Jubiläumsveranstaltung am Horn im Jahr 2020. „Wir wollen die Ö-Tour zum Markenartikel machen”, sagt Steinberger.



Acht Etappen führen vom 7. Bis 14. Juli die Radsportler quer durch Österreich. Eröffnet wird die Österreich-Radrundfahrt in Feldkirch, das Ziel ist in Wels, dazwischen warten anspruchsvolle Bergetappen und Sprintwertungen. 1.172 Kilometer und 23.141 Höhenmeter gilt es zu bewältigen. Der dritte Tourstop ist am Kitzbüheler Horn beim Alpenhaus. „Die Ö-Tour und das Kitzbüheler Horn gehören einfach zusammen”, weiß Ex-Radprofi Thomas Rohregger, der schon als Toursieger (2008 – damals Zweiter am Horn) sich auch als Horn-Sieger (2009) feiern lassen durfte.



Super-Service für Radsportfans



Für alle Radsportfans haben die Stadtgemeinde Kitzbühel, die Bergbahn AG Kitzbühel und Kitzbühel Tourismus ein tolles Paket geschnürt. Heuer ist die Auffahrt mit der Hornbahn wieder gratis und zudem gibt es ein kostenloses Busservice. Zwischen 9 und 17.30 Uhr verbindet diese Serviceleistung die Hornbahn mit den Stationen Kellerwiese, Schwarzsee, Reith, Bruggerhof und Bahnhof. „Ich bin froh, dass wir die Gratis-Auffahrt im Zuge der dritten Etappe am 9. Juli sowie das Postbus-Shuttle jetzt erstmals anbieten können”, sagt Josef Burger, Vorstand der Bergbahn AG Kitzbühel. „Die Österreich Rundfahrt ist in unserem Sommerprogramm nicht mehr wegzudenken. Besonders gespannt bin ich auf das Lifestream-Angebot, das heuer erstmals angeboten wird”, freut sich Bürgermeister Klaus Winkler schon auf den Event. Neben den halbstündigen Fernsehberichten ist die Tour heuer auch erstmals live im Internet zu sehen, u. a. auf der Homepage der Ö-Tour unter www.oesterreich-rundfahrt.at.



Horn Attack für Jedermann



“Dieser Berg hat mir schon alles abverlangt. Ich bin froh, dass es heuer wieder eine tolle Jedermannveranstaltung gibt. Ich finde es sehr wichtig, den Breiten- mit dem Spitzensport zu verbinden“, sagte Rohregger. Diese Verbindung ist auch für Kitzbühel Tourismus wichtig, wie Manfred Hofer erläuterte: „Die Gästezahlen im Radsportbereich steigern kontinuierlich. Für alle Radsport-Begeisterten legt Kitzbühel Tourismus heuer eine neue Radkarte auf, die nicht nur die schönsten Routen der Region für Genussradler und Biker enthält, sondern auch die legendäre Kitzbüheler Horn Auffahrt, die von einer unabhängigen Fachjury mit dem Titel „Great Rides“ zu einer der schönsten Radausfahrten Tirols gekürt wurde. Manfred Hofer von Kitzbühel Tourismus freut es besonders, dass erstmals auch E-Biker beim Jedermannrennen eingeladen sind: „Der Trend im E-Bike-Bereich ist ungebrochen stark. Wir zollen dieser Entwicklung mit der Einladung der E-Biker Tribut. Und im Alpenhaus gibt es auch eine Ladestation. Für alle E-Biker ist es eine tolle Sache, wenn sie die Atmosphäre eines Profirennens erleben können.“



Giro-Etappensieger Visconti am Start



Nach der Tour de Suisse beginnen jetzt die 20 teilnehmenden Mannschaften der Jubiläums­tour ihre Fahrer zu nominieren. Im WorldTeam Bahrain-Merida bekommt Hermann Pernsteiner, einer der rot-weiß-roten Favoriten fürs Gesamtklassement, einen starken Fahrer: Giovanni Visconti. Der 35-jährige Italiener war bisher dreifacher Staatsmeister seines Landes auf der Straße und holte sich 2013 gleich zwei Etappensiege beim Giro d‘Italia. „Giovanni ist ein Fahrer, der selbst die Gesamtwertung gewinnen kann. Neben Hermann haben wir damit zwei starke Speerspitzen bei der Rundfahrt”, freut sich Harald Morscher, sportlicher Leiter von Bahrain-Merida und bei der Ö-Tour für die Teams zuständig. Elisabeth M. Pöll

Bild: Bei der Präsentation von Kitzbühels Aktivitäten im Rahmen der 70. Österreich Rundfahrt: Eurosport-Experte Karsten Migels, Manfred Hofer (Kitzbühel Tourismus), Ursula Reisch (Alpenhaus), Thomas Rohregger, Bürgermeister Klaus Winkler, Franz Steinberger (Tour-Manager) und Vize-Bgm. Gerhard Eilenberger (v.l.). Foto: Pöll