Die Harfe ist ein feuriges Ding

Die Harfe ist ein Instrument, das am Zuckerhut gut ankommt: Somit erhielt Edith Gasteiger aus Kitzbühel ein weiteres Mal die Einladung, sich in Brasilien mit ihrer Kunst zu präsentieren.



Kitzbühel, Rio de Janeiro | Die Herzlichkeit und das offene Wesen der Brasilianer hatten die Kitzbüheler Musikerin schon vergangenes Jahr verzaubert. Sie wiederum brachte ihnen die Welt der Tiroler Klänge auf der Harfe näher und erntete viel Beifall und Zuspruch.



Die internationale Verständigung ist natürlich auch im Sinne der österreichischen Botschaft vor Ort und so wurde eine kleine Tournee auf die Beine gestellt, die Edith Gasteiger nicht nur nach Rio, sondern unter anderem auch in die Hauptstadt Brasilia führte.



Zwei Masterklassen unterrichtet



Dabei konnte Edith Gasteiger ihre musikalischen Fußabdrücke in dem südamerikanischen Land hinterlassen: Sie unterrichtete zweimal eine Masterklasse Harfe. „Diese Menschen sind so herzlich, sie sind ein liebevolles Volk und freuen sich sehr über Musik“, schwärmt die Künstlerin über das Engagement ihrer Schüler vor Ort. „Die Harfe ist für sie etwas Besonderes“, ergänzt die Kitzbühelerin. Die Erfahrungen, die sie dabei als Solistin machen konnte, sind einmalig: „Klassische“ Konzerte werden nicht wie hierzulande in respektvoller Distanz zueinander absolviert – sie sind vielmehr ein gesellschaftliches Gesamtkunstwerk, bei dem die Brasilianer ihr Temperament und ihre Leidenschaft für schöne Klänge ausleben.



Zu den weiteren Höhepunkten ihrer Reise zählte der Auftritt vor 200 Leuten in Curitiba: Anlässlich der „Roadshow“ der EU-Botschafter in Brasilien konnte Gasteiger beim „Europäischen klassischen Konzert“ begeistern. „Dieser Soloauftritt war sehr schön, so durfte ich die ganzen EU-Botschafter kennenlernen“, freut sich die Harfenvirtuosin. Bevor sie ihre Tournee mit der Teilnahme beim Harfenfestival in Rio krönte, absolvierte die Künstlerin noch zwei weitere Konzerte an der Botschaftsresidenz und gemeinsam mit dem Jugendorchester.



Jubelstimmung herrschte dann beim „Rio Harp Festival“, das heuer zum 13. Mal stattgefunden hat. Die Kitzbühelerin durfte vor dem begeisterten Publikum vier Konzerte an drei Tagen spielen und die Energie übertrug sich von der Solistin auf die Zuhörer und umgekehrt. Até à próxima! Elisabeth Galehr, Foto: Gasteiger