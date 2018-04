Die Events am Wochenende

Los geht's am Samstag, vielleicht mit dem Jabberwalky-Konzert in Kitzbühel oder lieber doch Kabarett? - dann ab nach St. Ulrich zum Comedy-Star Gernot Haas.

Wer aber lieber am Tag etwas unternehmen möchte, der sollte sich den Autofrühling ab 10 Uhr in St. Johann nicht entgehen lassen.

Und am Sonntag? Wie wär's mal mit etwas Kultur, besuchen Sie doch eine der tollen Ausstellungen im Bezirk, bevor Sie am Abend vielleicht beim Sonderkonzert LMS in der Alten Gerberei dabei sind.

Sie sehen, die Auswahl ist wieder groß an diesem Wochenende.

Genaue Beginnzeiten und Informationen zu den zahlreichen Veranstaltunge lesen Sie auf unserer EVENT-Seite oder im Kitzbüheler Anzeiger.