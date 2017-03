Die Ausbildung im Fokus

Wie Kommandant Andreas Pletzer anlässlich der 123. Versammlung im Beisein von zahlreichen Ehrengästen berichtete, hielten sich erfreulicherweise die Brandeinsätze in Grenzen.



Going | Trotzdem blicken die Goinger Florianis auf ein arbeitsreiches Jahr 2016 zurück. Neben sieben Brandeinsätzen verzeichnete man 18 Fehlalarme, fünf technische Einsätze und eine Brandsicherheitswache im Ausmaß von 264 Einsatzstunden. Rund 725 Stunden wurden für 24 Gemeinschafts-, Gruppen-, Atemschutz-, Bewerbs- und Gesamtübungen aufgewendet. Der Mitgliederstand per 31. Dezember 2016 umfasste 63 Aktive, 25 Reservisten und sieben Jugendfeuerwehrmitglieder.



„Durch den Gerätehausumbau können wir zusätzliche Räumlichkeiten nutzen, langfristig werden wir damit aber nicht das Auslangen finden“, erklärte Kommandant Pletzer.



Bürgermeister Alexander Hochfilzer, selbst aktives Mitglied, dazu: „Dass Bedarf besteht ist allen bewusst, aktuell stehen noch andere Projekte in der Gemeinde Going an, aber in den nächsten Jahren wird etwas passieren.“



Erfreuliches konnten die Jugendbetreuer Stefan Granegger und Gerhard Wallner berichten: 29 Aktivitäten/Übungen im Umfang von 501 Stunden wurden durchgeführt, der Wissenstest konnte in Silber absolviert werden, erfolgreich war auch die jährliche Friedenslicht-Aktion und die Vorstellung der Feuerwehr an der NMS St. Johann.



Bezirkskommandant Karl Meusburger lobte die hohe Bereitschaft zur persönlichen Weiterbildung. „Es ist nicht selbstverständlich, dass 14 Mitglieder in ihrer Freizeit verschiedene Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besuchen. Ich gratuliere den Goingern zur tollen Jugendgruppe, den erfolgreichen Bewerbsteilnahmen und errungenen Leistungsabzeichen.“



Ehrungen erhielten: Für 25 Jahre Stefan Granegger, Georg Heuberger, Stefan Pirchl und Leonhard Salfenauer. Alois Fuchs ist seit 50 Jahren aktives Mitglied und Bartl Hofer seit 60 Jahren. Balthasar Wieser wurde für sein außergewöhnliches Engagement um das Feuerwehrwesen vom Bezirksfeuerwehrverband Kitzbühel mit dem Verdienstzeichen in Gold ausgezeichnet. rw

Bild: Die Geehrten der Feuerwehr Going mit Bezirks-Kdt. Karl Meusburger, Bgm. Alexander Hochfilzer, Kdt. Andreas Pletzer (Mitte) und Abschnitts-Kdt. Ernst Stöckl (von links). Foto: Wörgötter