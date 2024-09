Die Adler starten in die neue Saison

Die Sommerpause ist zu Ende, am Samstag (19 Uhr) starten die Kitzbüheler Adler zuhause gegen Gröden in die neue Saison der Alps Hockey League.



Kitzbühel | Mit fünf Siegen aus sechs Spielen beendeten die Kitzbüheler Adler am Samstagabend eine lange Pre-Season. Gegen Titelmitfavorit Jesenice gelang dem Team von Headcoach Marco Pewal ein kämpferischer 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen.



Beim 5:4-Heimsieg gegen Jesenice erwischte die Pewal-Elf einen Start nach Maß: Mit einem Doppelschlag stellten Alexander Maxa (11.) und Paolo Wieltschnig (12.) bereits in der Anfangsviertelstunde auf 2:0. Die Gastgeber konnten die Führung allerdings nicht lange halten,

kassierten wenig später den 2:1-Anschlusstreffer und schließlich auch den 2:2-Ausgleich.



Nach der Pause war aber wieder der KEC an der Reihe und stelle durch Tore von Florian Lanzinger (22.) und Paul Schmid (26.) auf 4:2. Doch die Slowenen blieben dran und schafften neuerlich den Ausgleich. In der Overtime hielten die beiden Torhüter Alexander Schmidt und Bor Glavic ihre Kästen sauber und erzwangen ein Penaltyschießen. Dort verwandelt Chris Schutz den entscheidenden Versuch zum 5:4-Endstand.



An diesem Wochenende hat die Zeit des Ausprobierens bei den Adlern aber ein Ende. Denn am Samstag geht es in der Alps Hockey League (AHL) erstmals um Punkte.

Stimmung im Team so gut wie lange nicht

Headcoach Marco Pewal schwärmt zu Saisonbeginn vor allem vom Teamgeist in der Mannschaft: „Insgesamt waren wir gegen Jesenice das bessere Team. Dass wir die Pre-Season mit fünf Siegen abschließen, gibt uns natürlich Selbstvertrauen. Wir können mit unserer Leistung und unserer Entwicklung zufrieden sein. Wir haben doch sehr viele neue Spieler im Team, die sich hervorragend integriert haben. Der Teamspirit ist toll, das habe ich so schon lange nicht mehr erlebt und das stimmt mich positiv für die neue Saison.“



Alps Hockey League ändert Spielmodus

Diese startet am Wochenende übrigens mit kurzfristigen Änderungen. Aufgrund des überraschenden Rückzugs der Steel Wings Linz wurde der Spielmodus der Alps Hockey League angepasst. Um sicherzustellen, dass alle dreizehn Mannschaften ausreichend Spiele absolvieren, hat die Ligaorganisation beschlossen, die Master- und Qualification Round (wie schon in der vergangenen Saison) wieder einzuführen. Den aktuellen Spielplan für die Saison 2024/25 sowie Tickets im Onlineshop gibt es unter www.dieadler.at. KA/sh, Foto: Franke