Der tägliche Apfel für die Schüler

In enger Zusammenarbeit von Schule und Elternverein wird auch heuer wieder die Aktion „An apple a day…“ an der KitzbühelerKAH/HAS gestartet.



Kitzbühel | Ziel der Aktion ist, dass zusätzlich zum ausgewogenen Angebot im neuen Buffet der Schule, die mehr als 300 Schülerinnen und Schüler täglich kostenlos Äpfel zur Jause haben können.

„Nicht nur gesund“, so Fritz Eller, der Leiter der Kitzbüheler HAK und HAS, „sondern vor allem auch biologisch und regional, also mit sehr kurzen Transportwegen vom Produzenten bis zum Genießer.“



„Dass wir als Elternverein das tolle Projekt ganz selbstverständlich unterstützen, versteht sich von selbst“, so Obmann Gerhard Rudolf. „Schließlich geht es um die gesunde Ernährung unserer Jugend, weitere Sponsoren sind übrigens willkommen.“

Im letzten Schuljahr wurden knapp zwei Tonnen an Äpfeln von den Kitzbüheler Schülerinnen und Schülern verspeist – Tendenz stark steigend.

Regionale Bioäpfel in Topqualität: Kostenlos für die Schülerinnen und Schüler der Kitzbüheler HAK/HAS. Foto: HAK