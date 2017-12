Der neue Zubringer ins Skigebiet

Wintersportler können nun bequem mit der 10er Einseilumlaufbahn sowie dem 6er Sessellift ins Skigebiet schweben. Die Bauarbeiten erfolgten in Rekordzeit.



St. Johann | Schleppliftfahren am Eichenhof gehört nun endgültig der Vergangenheit an, denn am Wochenende wurden die neuen Eichenhoflifte eröffnet. Nach einer intensiven Planungs- und Vorbereitungszeit wurden in den letzten drei Monaten eine 10er Einseilumlaufbahn und eine 6er Sesselbahn am Fuße des Kitzbüheler Hornes errichtet. „Wir freuen uns, dass wir trotz des extrem knappen Zeitplans alles zeitgerecht fertigstellen konnten. Beim Bau zeigte sich deutlich, dass die Zusammenarbeit mit SkiStar sehr positiv verläuft und gemeinsam zukunftsorientiert an weiteren Projekten gearbeitet werden kann“, teilt Bergbahn Geschäftsführer Manfred Bader per Presseaussendung mit.



Die Trasse der neuen 10er Einseilumlaufbahn führt von der bisherigen Talstation Eichenhof bis zur Grander-Schupf. Auf einer Länge von 960 Metern befördern insgesamt 24 Gondeln bis zu 1.800 Personen pro Stunde ins Skigebiet von SkiStar St. Johann. Anschließend geht es mit der 6er Sesselbahn weiter.



Ziel von SkiStar: Familienskigebiet



Der Neubau der Bahnen bildet auch einen wichtigen Schritt, um St. Johann zu einem der familienfreundlichsten Familienskigebiete zu machen – dies ist die erklärte Vision von SkiStar, dem schwedischen Mehrheitseigentümer der Bergbahnen.



SkiStar investierte 17 Milllionen Euro



Das schwedische Unternehmen SkiStar hat alleine in diesem Jahr mehr als 17 Millionen Euro in die Entwicklung des Skigebietes investiert. „Die neuen Eichenhoflifte sind nicht nur wichtig für die Bergbahnen St. Johann, sondern für die ganze Region“, veranschaulicht Bürgermeister und Bergbahn Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Seiwald.



Freude beim Tourismusverband



Ebenso erfreut zeigen sich Turismusverbands-Obmann Josef Grander sowie TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel: „Wir sind überzeugt, dass mit diesem zukunftsweisenden Investment nicht nur ein massiver Qualitätssprung erfolgt, sondern die positive Entwicklung unserer Region beeindruckend fortgesetzt werden kann.“



Neben den neuen Bahnen wurde im Skigebiet in diesem Jahr auch in eine neue Schneeerzeugungsanlage inklusive neuem Speicherteich investiert und der Parkplatz bei den Eichenhofliften vergrößert, um den Wintersportlern einen schnellen Einstieg ins Skigebiet zu ermöglichen – dem Skiglück in St. Johann steht diesem Winter also nichts mehr im Weg.KA/jomo



Bild: Jetzt fehlen nur noch die Ski! Bürgermeister Stefan Seiwald, Bergbahn GF Manfred Bader, TVB-Obmann Josef Grander und TVB GF Gernot Riedel (v. li.) freuen sich über die Eröffnung der Eichenhoflifte. Foto: SkiStar