Der harte Weg zum Tennisprofi

Nach acht Final-Niederlagen in Folge holte der Kitzbüheler Yannick Penkner heuer „endlich“ seinen ersten Tiroler Meistertitel.



Kitzbühel | Yannick Penkner krönte sich bei der Tiroler Meisterschaft in Seefeld zum Tiroler Meister in der Klasse Herren Allgemein. Seit Jahren kämpft das Aushängeschild des Kitzbüheler Tennisclubs um die ersten ATP Punkte.



Sage und schreibe acht Mal in Folge zog der 21-jährige Kitzbüheler im Finale der Tiroler Meisterschaft den Kürzeren. In diesem Jahr war es das logische Ziel, dass es endlich mit dem ersten Titelgewinn funktionieren sollte. An Position eins gesetzt, startete der Youngster ohne Probleme ins Turnier und spielte sich souverän ins Halbfinale. Hier wartete mit Philipp Schroll ein alter Bekannter, der bereits ATP-Punkte auf seinem Konto aufweisen kann und gegen den Yannick noch vor Kurzem bei einem ÖTV-Turnier mit 1:6 und 1:6 völlig chancenlos war.



Am Weg zum Titel Angstgegner besiegt

Am Ende des Spiels stand ein 6:4 und 6:2 auf der Anzeigetafel und das Finalticket war somit gelöst. Im Finale wartete mit Felix Obermair ein weiterer Angstgegner auf den KTC-Spieler. In einem sehr spannenden Match konnte sich Yannick in drei Sätzen durchsetzen und sich endlich den begehrten Titel sichern.



Wer Tennisprofi werden will, muss leiden. Insgesamt sechsmal pro Woche für zwei Stunden, plus dreimal Fitness in der Woche zählen zum Trainingspensum des jungen Kitzbühelers. Besonders dankbar ist Yannick seinen Trainern Markus Hipfl, Daniel Acs sowie seinem Fitnesscoach Patrick Koller.



Am mangelnden Einsatz liegt es bei Yannick auf keinen Fall. Kaum ein Spieler ist fleißiger als der junge Kitzbüheler. Der Weg zum Profi ist ungemein schwierig. Tausende junge Tennistalente kämpfen weltweit darum, irgendwann die ersten ATP Punkte zu sammeln. Nur ganz wenige schaffen es und nur die besten 100 Spieler der Welt können von den Einnahmen leben. Alle anderen kämpfen mit hohen Ausgaben für Flüge, Unterkunft, Training und Physios ums Überleben.



Erste ATP Punkte als großes Ziel

Die meisten Turniere bestreitet der Kitzbüheler in Europa, aber auch in Afrika. „Mein Traum für 2025 ist es, ATP-Punkte zu sammeln“, erzählt Yannick, der dafür alles in seinem Leben unterordnet.



Beim Kitzbüheler Tennisclub ist man sehr stolz, dass Yannick auch heuer wieder zu der ersten Mannschaft gehört. „Er ist das Aushängeschild bei den KTC-Herren und ist ein absoluter Führungsspieler,“ betont Präsident Markus Bodner. Matthias Wieser



Bild: Der 21-jährige Yannick Penkner ist einer der besten Tennisspieler Kitzbühels und hat 2025 seine ersten ATP-Punkte fest im Visier. Foto: Privat