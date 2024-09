Der Verein der Runde:FC Hochfilzen

Fußball hat in Hochfilzen einen ganz besonderen Stellenwert. Vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft ziehen alle an einem Strang.



Hochfilzen | Vier Spiele, vier Siege – für die Hochfilzener Fußballer hätte der Auftakt in die Saison 2024/25 in ...