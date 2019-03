Der Turbo-Gemeinderat

Im Oberndorfer Gemeinderat hat man den Turbo gezündet. 20 (!) Tagesordnungspunkte inkl. Rechnungsabschluss wurden in 54 Minuten abgehandelt. Nicht einmal drei Minuten brauchten die Oberndorfer Mandatare im Schnitt für einen Beschluss.



Oberndorf | Egal ob Widmung, Neugestaltung der Homepage, Dienstbarkeiten, Grundkauf, Neugestaltung Spielplatz – im Akkord wurden am letzten Dienstagabend die Hände gehoben. Den Zuschauern im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung präsentierte sich ein diskussionsloses Bild der Einstimmigkeit.



Innerhalb einer Gemeinderatssitzung müssen zwischen den Parteien keinesfalls die Fetzen fliegen. Dass SPÖ, ÖVP und die anderen Fraktionen stets einer Meinung sind, ist aber auch kaum zu glauben. Die politischen Entscheidungsprozesse samt Diskussionen finden wohl in einem anderen, nicht öffentlichen Gremium statt – ohne Zuschauer.

Johanna Monitzer

