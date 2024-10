Der „Schlüssel“ zum Erfolg

Der renommierte Guide Michelin zeichnete kürzlich insgesamt drei Hotels in der Tourismusregion Kitzbühel mit einem bzw. zwei „Keys“ aus.



Kitzbühel | Im April 2024 führte der Guide Michelin eine neue Auszeichnung ein: den Michelin Key. Wie die Michelin Sterne für Restaurants, zeichnen die Keys die herausragendsten Hotels aus. Anfang Oktober wurden die brandneuen Auszeichnungen – vier Jahre nach einer umfassenden Erneuerung der Hotelselektion – mit einem, zwei oder drei Keys für die herausragendsten Hotels in Österreich veröffentlicht. Der Guide Michelin umfasst insgesamt mehr als 5.000 Hotels weltweit, die jeweils in fünf Kategorien geprüft und für exzellent befunden wurden: Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Konsistenz des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein bedeutender Beitrag zum Erlebnis des Gastes in einer bestimmten Umgebung.



Mit Hinblick auf die bevorstehende Wintersaison ist Kitzbühel Tourismus stolz darauf, dass insgesamt drei erstklassige Betriebe mit der besonderen Auszeichnung Michelin Key gewürdigt worden sind: das sind das Hotel Grand Tirolia Kitzbühel (2 Keys), das Hotel Kitzhof sowie das Hotel Schwarzer Adler (jeweils 1 Key). KA

Bild: Drei Hotels der Tourismusregion Kitzbühel scheinen im Guide Michelin auf, wo es um Auszeichnungen mit Keys geht. Foto: Kitzbühel Tourismus