Der Erfolg geht weiter ...

Mit einer sehr familiären Feier verabschiedete sich Reinhard Zehentner nach fast 20 Jahren als Josko-Partner von seinen Kunden und Freunden und geht in Pension. Die Nachfolge hat er mit Alexander Fankhauser bereits zeitig in die Wege geleitet.



St. Johann | Bereits Mitte 2018 kümmerte sich Reinhard Zehentner um seine Nachfolge und hat mit Alex Fankhauser einen kompetenten Partner gefunden. „Ich hatte erfolgreiche Jahre hier in St. Johann und deshalb war es mir wichtig, dass meine Kunden auch weiterhin gut beraten und betreut werden. Mit Alex hat die Chemie gleich gepasst und mit seiner Erfahrung ist er die Idealbesetzung.“ Auch die beiden GF von Josko Johann Scheuringer und Stefan Wagner sahen das so: „Die Zusammenarbeit mit Reinhard war immer sehr fair und freundschaftlich, auf das legen wir prinzipiell Wert, dass er auch seine Nachfolge so perfekt geregelt hat, zeigt seinen Charakter und seine Loyalität gegenüber unserem Unternehmen. Wir danken für seinen unglaublichen Einsatz und wünschen Alex für das Erbe, das er antritt, alles erdenklich Gute.“



Auch viele Wegbegleiter, Freunde, Geschäftspartner, Nachbarn, aber auch die Rodel Olympiasieger Linger/Linger und Vermieter Brigitte und Hans Aufschnaiter waren unter den Gästen. Bei einem köstlichen Buffet und interessanten Gesprächen dauerte der Abend Gerüchten zufolge etwas länger. Anita Lutzmann

Hier gehts zur FOTOGALERIE!

Von links: Johann Scheuringer (Eigentümer und CEO Josko), Helene und Reinhard Zehentner, Alexander Fankhauser mit Lebensgefährtin Petra Kilian und Stefan Wagner (CEO Josko). Foto: Anita Lutzmann