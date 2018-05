Der Business Angel Summit 2018

Der 4. Business Angel Summit Kitzbühel lädt Start-ups und Investoren am 22. Juni zu einem exklusiven, internationalen Business Angel Event. Die Anmeldefrist läuft noch bis 11. Mai.



Kitzbühel | Am 22. Juni tragen die aws i2 Business Angels und die Standortagentur Tirol zum vierten Mal den Business Angel Summit Kitzbühel (BAS Kitzbühel) aus. Beim exklusiven Event werben zwölf Top-Start-ups aus Österreich um das Kapital nationaler und internationaler Investoren. „Dabeisein lohnt sich mehrfach – neben der Chance auf Deals erwarten die Teilnehmer zahlreiche Gelegenheiten sowohl zum fachlichen als auch informellen Austausch und die brillanten Erfolgsgeschichten beeindruckender Key Note-Speaker“, erklärt Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.



Unter den prominenten Rednern finden sich die erfahrenen Tech-Gründer Georg Kopetz, CEO der TTTech Computertechnik AG, und Valentin Stalf, CEO der Onlinebank N26 sowie der Start-up-Investor Andreas König. Der Tiroler stand als CEO zuletzt an der Spitze des deutschen Softwarespezialisten TeamViewer.



Bis zum 11. Mai nehmen die Veranstalter die Pitch Decks teilnahmeinteressierter Start-ups entgegen. Mit dieser Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte aus ihrem Businessplan stellen sich die Bewerber der Auswahl einer Fachjury. Diese Jury wählt die zwölf vielversprechendsten Start-ups, die zu einem Pre-Pitching bereits am 21. Juni nach Kitzbühel geladen werden. Dort kämpfen die zwölf Start-ups um sechs weitere Pitching-Slots auf der Hauptbühne am 22. Juni.



Investoren können sich bis zum 8. Juni zum Business Angel Summit Kitzbühel 2018 bewerben. Beteiligungskapitalgeber wie Phillipe Gluntz von den Business Angels Europe, Heinrich Prokop von Clever Clover aus den Niederlanden oder Peter Koch von der Schweizer Martin Global AG haben den Termin bereits zur Brautschau für ihr Kapital genützt.



Weitere Informationen zum Ablauf sowie zu den Anmelde-Modalitäten des Kitzbüheler Business Angel Summits finden sich unter www.business-angelsummit.at.



Bild: Die Veranstalter Bernhard Sagmeister (aws, links) und Marcus Hofer (Standort-

agentur Tirol, rechts) freuen sich mit LRin Patrizia Zoller-Frischauf auf die Bewerbungen zum Business Angel Summit Kitzbühel. Foto: Standortagentur Tirol