„Der Brixentaler“ feiert Geburtstag

Als sich im Herbst 2009 umtriebige Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Brixental trafen, um über einen Zusammenschluss der einzelnen örtlichen Wirtschaftsvereine unter der Dachmarke „Der Brixentaler“ zu sprechen, konnte niemand ahnen, welche Erfolgsgeschichte aus der Taufe gehoben würde.



Brixental | Seit nunmehr 15 Jahren engagieren sich mehr als 300 Mitgliedsbetriebe von Itter bis Reith für die heimische Wirtschaft und tragen mit ihren Initiativen für lebendige Ortszentren bei.



Gemeinsam starke Initiativen

Ideengeber und treibende Kraft war damals Bäckermeister Franco Angerer aus Westendorf, der erkannte, dass man gemeinsam mehr erreicht als jede Ortsgruppe für sich selbst. Anfangs vereinigten sich die Orte Kirchberg, Brixen und Westendorf, bis sich 2020 Hopfgarten und Itter sowie 2021 die Wirtschaftstreibenden aus Reith anschlossen. Die Basis für den heutigen Erfolg bildeten von Beginn an zwei Säulen: zum einen die Regionalwährung mit der Brixentaler Münze im Wert von 10 Euro und dem Schein mit 20 Euro, und zum anderen das Brixentaler Infoblatt, welches monatlich per Post an rund 6.500 Haushalte zugestellt wird.



Über die Jahre wuchs das Angebotsportfolio und entwickelte sich von regelmäßigen Veranstaltungen (wie dem langen Einkaufssamstag „Viwitz’n geh“, der Sonnenblumenaktion „Eine Region blüht auf“ und einer Lehrlingsmesse fürs Brixental) bis zur eigenen Brixentaler App, mit der die Nutzer stets tagesaktuell über Aktionen, Gewinnspiele und Veranstaltungen informiert werden.



Kleine Münze – große Wirkung

In den vergangenen 15 Jahren konnten mehr als 4,3 Mio. Euro an Brixentalern verkauft werden – Geld, das nicht nur die heimische Wirtschaft stärkt, sondern auch langfristig Lehrstellen sowie Arbeitsplätze sichert. Aktuell befinden sich rund EUR 296.000,- im Umlauf, die sich auf ihren Einsatz in der Region freuen. „Unsere Mitgliedsbetriebe sind in allen Branchen angesiedelt und decken somit von den Gütern des täglichen Bedarfs über Waren und Dienstleistungen zum Wohlfühlen bis zu individuellen Handwerksaufträgen alles ab. Wir sind bemüht weiter zu wachsen und freuen uns daher auch über neue Mitglieder“, erzählt Sabrina Schweiger, Obfrau der Kaufmannschaft Kirchberg-Reith.



Mit Einführung des Sozialprojektes „Brixentaler für Brixentaler“ im Jahr 2017 erhielt die Regionalwährung noch zusätzliche Strahlkraft. In Not geratenen Menschen aus der Region wird so unbürokratisch und schnell unter die Arme gegriffen – „mittlerweile eines unserer Herzensprojekte“, ergänzt Sabrina Schweiger.



Dass die „Brixentaler“ im Herbst ihr Jubiläum feiern dürfen, ist der Treue der Bevölkerung und dem Engagement eines jeden Wirtschaftstreibenden zu danken. Gemeinsam hofft man auf viele weitere Jahre für eine erfolgreiche Region.



Weitere Infos und Details zum Brixentaler sind unter www.derbrixentaler.at ersichtlich.

Werbung.

Bild: Vertreter der Brixentaler Wirtschaftsvereine freuen sich über die Erfolgsgeschichte .

Foto: Der Brixentaler