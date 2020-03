Der Bezirk hält zusammen

Anderen helfen und sich auch helfen lassen – die Bürger im Bezirk halten in dieser Ausnahmesituation zusammen. Viele wollen andere unterstützen. Am besten wendet man sich an das Freiwilligenzentrum.



Bezirk | „Wir sagen dem Coronavirus den Kampf an und halten zusammen. Sollte jemand Hilfe beim Einkaufen, Medikamente oder sonst etwas benötigen – dann bitte meldet euch!“, postete Bettina Behr auf ihrer Facebook-Seite. So wie die Reither Gemeinderätin bieten derzeit zahlreiche Bürger im Bezirk in den sozialen Netzwerken ihre Hilfe an.

Wer möchte Einkaufsdienste übernehmen?

Solidarität gegenüber den anderen und aufeinander schauen (mit einem gewissen Abstand) ist das Gebot der Stunde. Wer andere unterstützen möchte, kann sich beim Freiwilligenzentrum Pillerseetal/Leukental melden. Leiterin Melanie Hutter sucht und koordiniert die Freiwilligenhilfe im Bezirk. „Wir suchen Bürger, die z.B. Einkaufsdienste für ältere Mitbürger übernehmen möchten.“ Interessierte können sich telefonisch unter 05359 90501-1300 oder per Mail (hutter@regio3.at) melden.

In Abstimmung mit den Gemeinden

Hutter ist in enger Abstimmung mit den Gemeinden und den Sozialsprengeln im Bezirk. „Die Menschen, welche Hilfe suchen wenden sich oft in einem ersten Schritt an die Gemeinde – deshalb ist es wichtig, dass wir hier koordiniert zusammenarbeiten.“

Team Österreich

Eine weitere Möglichkeit um unbürokratisch zu helfen bietet das Team Österreich des Roten Kreuzes. Es wird ein vorgedruckter Stiegenaushang angeboten, wo man vermerken kann, das man helfen will. Infos unter www.teamoesterreich.at

Doch Achtung – nicht jeder, der gerne helfen möchte, sollte dies auch tun. Siehe „Wann und wie darf ich helfen? – Empfehlungen des Landes“. Johanna Monitzer

Klingeln und die Einkäufe am Besten vor die Türe stellen. Kontakt sollte so gut als möglich vermieden werden. Symbolfoto: Adobe Stock/Lumimages