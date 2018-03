Der Baustart für 41 Wohnungen

Die Neue Heimat Tirol (NHT) errichtet in St. Johann am Oberhofenweg eine neue Wohnanlage mit insgesamt 41 Wohnungen samt Tiefgarage.



St. Johann | Diese Woche ist dazu der Baustart erfolgt. Bis zum Sommer 2019 sollen die neuen Wohnungen fertiggestellt und übergeben werden. Die NHT investiert im Rahmen dieses Projekts rund 6,9 Mio. Euro für leistbaren Wohnraum.



Fertigstellung bis Sommer 2019



„In enger Abstimmung mit der Gemeinde wollen wir hier am Standort insbesondere günstige Mietwohnungen für junge Familien errichten, insgesamt sind es 26 Einheiten. Zusätzlich entstehen 15 Eigentumswohnungen. In der neuen Südtiroler Siedlung errichten wir 114 neue Wohnungen. Im Mai werden dort die ersten Wohnungen übergeben“, erklärt NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.



Bürgermeister Stefan Seiwald ergänzt: „Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist in unserer wachsenden Gemeinde sehr groß. Gemeinsam mit der NHT gelingt es uns hier in einem modernen Umfeld und nahe zum Ortszentrum, ein zusätzliches Angebot für junge Familien zu schaffen.“



NHT setzt auf Passivhausqualität



Die Pläne für den Neubau am Oberhofenweg stammen vom Wiener Architekten Günther Koppelhuber, der bereits zahlreiche Projekte für die NHT umgesetzt hat. Errichtet werden drei Wohnhäuser mit teilweise unterschiedlicher Höhe. Das südlichste Haus hat vier oberirdische Geschoße, die beiden nördlichen Gebäude vier bzw. drei Wohnebenen.



Sämtliche Wohneinheiten verfügen über Balkone bzw. Terrassen. Die Wohnraumlüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die gemeinsame Tiefgarage mit 46 Abstellplätzen verbindet die drei Wohnhäuser. Auf der Grünfläche zwischen den Gebäuden ist der Kinderspielplatz angeordnet. Die Wohnanlage wird komplett in NHT-Passivhausstandard ausgeführt. Die Wärmeversorgung erfolgt über einen Fernwärmeanschluss der Ortswärme St. Johann.



Zusätzlich wird auf dem Dach eine kleine Photovoltaikanlage für den Energiebedarf der Allgemeinteile (Lüftungsanlage, etc.) installiert.

Bild: Die NHT errichtet in St. Johann eine neue Wohnanlage mit 41 Wohnungen. Foto: NHT