Der Anzeiger startet mit „Impuls“

Der Kitzbüheler Anzeiger startete vor Kurzem sein neues Prestige-Projekt, den „Anzeiger Impuls“.



Kitzbühel | Neben den Informationen in den bewährten Bereichen Print und Online setzen wir somit noch auf einen weiteren Kanal: Info-Bildschirme quer durch den Bezirk. Zum Start gingen bereits rund 50 Monitore mit unseren Inhalten „on air“ – insgesamt sollen es bis zu 70 Stück in der gesamten Region werden.



Die Bildschirme transportieren Nachrichten, unterhaltsame Inhalte und Werbung dorthin, wo die Menschen sind. Seien das Warteräume, öffentliche Räume, Busse oder Veranstaltungszentren. Dieser Trend nennt sich „Digital Signage“ und trägt mittlerweile die regionale Handschrift Ihrer traditionsreichen, heimischen Wochenzeitung: „Digital Signage ist für uns weit mehr als nur ein neues Werbemedium – es ist unsere Antwort auf das veränderte Konsumverhalten der Menschen. Es transportiert die qualitativ hochwertig recherchierten Beiträge des Kitzbüheler Anzeigers in digitaler Form“, unterstreicht Anzeiger-Geschäftsführer Stefan Pletzer die Bedeutung des Projekts.



Neben der praktischen Verbreitungsmöglichkeit, bei der unsere Leser zusätzlich noch das Wichtigste „am Schirm“ haben, lassen sich die Inhalte außerdem in Echtzeit anpassen – ein weiterer Pluspunkt, wenn es um aktuelle Meldungen geht.



Mit „Impuls“ bieten wir nicht nur unseren Lesern einen Mehrwert, auch die Standortpartner profitieren von der lokalen und aktuellen Berichterstattung.



„Screenwerk“ als technischer Partner

Um all das erfolgreich umzusetzen, arbeitet der Kitzbüheler Anzeiger in Sachen Technik eng mit dem Unternehmen Screenwerk zusammen – einem führenden Anbieter im Bereich Digital Signage mit Sitz in Salzburg und St. Ulrich. Somit ist gewährleistet, dass alles reibungslos „läuft“ und wir die wichtigsten Nachrichten und weiteren regionalen Inhalte in höchster Qualität präsentieren können. Übrigens: Wir suchen noch Partnerstandorte. Bei Interesse gerne melden unter: impuls@kitzanzeiger.at gale/KA