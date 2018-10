Der Anzeiger beim Streetfood-Fest

Vom 12. bis 14. Oktober geht am Hahnenkammparkplatz das Streetfood Festival über die Bühne. Erstmals mit eigenem Burger, kreiert von der Kiwi Küche und Bier oder Limo von der heimischen Huber Brauerei ist der Kitzbüheler Anzeiger vertreten. Lassen Sie sich überraschen.



Kitzbühel | Street Food Markets haben über den asiatischen Raum längst Metropolen wie Berlin, London und New York und jetzt seit gut vier Jahren auch Österreich erreicht. Mit Food Trucks, Garküchen und kleinen Essenständen ist der Street Food Trend längst in Europa angekommen.



Ohne die kultverdächtige Käsekrainer zu verschmähen geht es bei Street Food ums Kochen mit Leidenschaft, Kreativität und aus Liebe zu den Geschmacksnerven. Dabei ist Street Food beschleunigtes Slow Food, mit frischer Qualität direkt vor den Augen des Gastes zubereitet.



Auf dem Street Food Market werden über 300 Köstlichkeiten aus aller Welt frisch auf die Hand serviert. Die Besucher können sich auf auf dem Markt mit vielen kleinen Essensständen, Garküchen und Food Trucks sowie Livemusik, Dj‘s, Drinks und Künstlern erfreuen!



Ihr Gutschein ist rund um den Anzeiger



Für Interessierte heißt es aufgepasst: Nächste Woche, in der Ausgabe 41 ist eine Banderole rund um den Anzeiger, die gleichzeitig der Gutschein Bon für den Anzeiger Burger und ein Getränk am Kiwi Stand ist.



Mit diesem Bon erhalten Sie den leckeren Anzeiger Burger und ein Getränk (Huber Bier Seiterl oder Limo) um nur 5,- Euro.



Für unsere Leserinnen und Leser haben wir einen Burger aus Pulled Pork vom Wildschwein gemischt mit Hirschfleisch und garniert mit Rucola, Herbstkraut Dryslaw und Wildpreiselbeere mit Kiwi´s Burger Soße (siehe Foto). Klingt nicht nur g‘schmackig, ist es auch. Also, auf zum Streetfood Festival und Burger genießen.





Essen, trinken, staunen & genießen mit musikalischer Untermalung ... Bleibt hungrig!



ESSEN IST DAS NEUE FEIERN!