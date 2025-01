Der 60er war Nebensache

Das Zielstadion war zum Abfahrtslauf mit 45.000 Skifans total ausverkauft und die Zuschauertribünen waren sowieso bis auf den letzten Platz gefüllt. Einer, der das Geschehen vom obersten Platz der Ehrentribüne mit Argusaugen verfolgte, war kein Geringerer als OK-Chef und K.S.C.-Präsident Michael Huber. „Von hier aus kann ich nicht nur das Rennen mitverfolgen, sondern ich bin auch gleich vor Ort, wenn man mich braucht. “



Dass er am Samstag 60 Jahre alt wurde, war für den umtriebigen und stets unter Strom stehenden OK-Chef Nebensache. Damit sein Geburstag trotzdem nicht in Vergessenheit gerät, gratulierte Bürgermeister Klaus Winkler kurz vor dem offiziellen Rennstart und übergab ein Exponat, das eine Vielzahl von Kitzbüheler Gämsen zeigt. A. Fusser



Bild: Eine Collage von Kitzbüheler Gämsen, ein Exponat aus dem Museum Kitzbühel, machte Bürgermeister Klaus Winkler OK-Chef Michael Huber zum Geschenk, der am Samstag Geburtstag hatte. Im Bild mit Karoline Edtstadler (links) und TVB-Direktorin Viktoria Veider-Walser. Foto: Fusser