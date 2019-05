Dem Heiligen Florian zur Ehr‘

Florianijünger feierten ihren Schutzpatron, den heiligen Florian, und gedachten auch aller verstorbenen Kameraden.



Kitzbühel | Der heilige Florian war im 3. Jahrhundert Offizier der römischen Armee und Oberbefehlshaber einer Einheit zur Feuerbekämpfung. Als in Zeiselmauer einmal ein Haus lichterloh brannte, nahm Florian einfach einen der Holzeimer, wie sie bei ihm zu Hause im Stall hingen, füllte ihn mit Wasser und löschte das Feuer in wenigen Minuten. Anfangs war Florian Patron der Krieger und wurde im 16. Jahrhundert zum Helfer gegen Feuer- und Wassergefahr. Deshalb gilt der Heilige bis heute als Schutzpatron der Feuerwehren.



Im heurigen Jahr fand die Florianifeier einen Tag nach seinem Gedenktag (4. Mai) statt. Die heilige Messe wurde in der Stadtpfarrkirche von Stadtpfarrer Michael Struzynski zelebriert.



Anwesend war auch der Sekretär des Kardinals von Krakau als besonderer Ehrengast. Aus dessen Hand erhielt Kitzbühel als besonderes Geschenk eine Reliquie aus der Stola von Papst Johannes Paul II.



Die Stadtfeuerwehr Kitzbühel gratulierte dem Stadtpfarrer zu seinem 25-Jahr-Jubiläum als Pfarrer in Kitzbühel mit einem kleinen Geschenk.



Beförderungen



Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurde Alexander Manescu; zum Hauptfeuerwehrmann Roman Gollner, Martin Hörl, Hannes Küchl und Alexander Ritter; zum Löschmeister Andreas Pircher und zum Hauptlöschmeister Daniel Seyr. Anschließend lobte Bürgermeister Klaus Winkler in seinen Dankesworten die Arbeit seiner Feuerwehr.



Das Mittagessen und ein geselliges Beisammensein im Alpenhotel am Schwarzsee bildeten den Abschluss dieses feierlichen Tages. Ein großes Dankeschön geht an Stadtpfarrer Michael Struzynski für die feierliche Gestaltung der Festmesse und an die Stadtmusik Kitzbühel für die wunderschöne musikalische Umrahmung des Festtages.

Bild: Nach der heiligen Messe marschierten alle zum Gerätehaus zurück, wo Kameraden befördert wurden. Foto: FF Kitzbühel