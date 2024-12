Debüt mitten in der Weltspitze

Die 25-jährige K.S.C-Athletin Katharina Brudermann begeisterte Österreichs Langlauf-Fans mit einer starken Weltcup-Premiere in Lillehammer.



Kitzbühel | Der Kitzbüheler Ski Club blickt auf eine lange nordische Tradition und zahlreiche Erfolge zurück. Nach Skispringer Stephan Embacher, Freestylerin Avital Carroll und den Biathletinnen Lisa Hauser und Anna Gandler hat es nun eine weitere Kitzbüheler Athletin in den Weltcup geschafft. Katharina Brudermann feierte am Wochenende in Lillehammer ein beeindruckendes Debüt und zeigte mit Platz 27 im 10-Kilometer-Freistil-Einzel auf. Die gebürtige Kitzbühelerin lebt seit einigen Jahren in Norwegen und arbeitet dort an ihrem Traum, als Profi-Langläuferin durchzustarten.



„Ich bin mit meiner Leistung super happy und es freut mich sehr, dass ich ausgerechnet hier in Norwegen meinen ersten Weltcup laufen durfte“, meinte die 25-Jähirge nach dem Rennen. Aufgrund ihrer starken Leistung durfte die gebürtige Kitzbühelerin, die als kleines Mädchen beim K.S.C. ihre Liebe zum Langlaufsport entdeckte, am nächsten Tag gleich noch einmal am Start stehen. Beim 20-Kilometer-Skiathlon (10 km Klassisch, 10 km Freistil) gelang Katharina Brudermann mit Platz 41 ein weiteres Top-Ergebnis. Die kommenden Tage verbringt Österreichs Nummer zwei hinter Teresa Stadlober in Norwegen um sich vor allem in der klassischen Technik weiterzuentwickeln und dann bei der Tour de Ski neuerlich aufzuzeigen. Sabine Huber

Bild: Die Kitzbühelerin Katharina Brudermann sorgte mit Platz 27 bei ihrem Weltcup-Debüt in Lillehammer für die österreichische Überraschung. Foto: Privat