Daumendrücken für die Kelchsau

Die Kelchsau konnte bei der ORF Fernseh-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ die Tirol-Ausscheidung für sich gewinnen. Nun geht es am 26. Oktober um den Österreich-Sieg.



Hopfgarten | Für Tirol gingen dieses Jahr für die ORF Fernseh-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ das Kaunertal, der Vilsalpsee und die Kelchsau für die Vorausscheidung ins Rennen. Die Schätze Tirols wurden bei der Sendung „Tirol Heute“ vorgestellt. Anschließend konnte für den jeweiligen Favoriten per Telefon-Voting abgestimmt werden. Als eindeutiger Favorit und damit schönster Platz Tirols 2020 ging die Kelchsau hervor.



Das idyllische Seitental von Hopfgarten darf nun am 26. Oktober, am Österreichischen Nationalfeiertag, bei der Live Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ gemeinsam mit allen Siegern der weiteren Bundesländer für die Bundeswahl ins Finale gehen.



Buch zur Show

Das aktuelle Buch zum Erfolgsformat der ORF Landesstudios „9 Plätze – 9 Schätze“ mit allen besonderen Plätzen Österreichs, auch mit dem Naturjuwel Kelchsau, ist zudem bereits im Buchhandel erhältlich. Foto: TVB