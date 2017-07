Das Lesen Sie morgen im Kitzbüheler Anzeiger

Kitzbüheler Anzeiger | In Hopfgarten sorgt die Altenpflege für Gesprächsstoff. Zum einen setzt die Gemeinde die erste Schritte für den Um- und Ausbau des Pflegeheims, zum anderen sorgt ein Brief der ehemaligen Pflegedienstleiterin für Diskussionen.

„Nix für die Fisch“ gibt es in Kitzbühel. Der Gemeinderat sprach sich bei der Sitzung am Montag gegen einen Fischaufstieg am Kapser Wehr aus. Bürgermeister Winkler bezeichnete das Projekt als „Steuergeldverschwendung auf höchstem Niveau“.

War die Juni-Hitzewelle auf den Klimawandel zurückzuführen? Was sind die Auswirkungen des Klimawandels für Tirol? Manfred Bauer, Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, gibt Antworten.

In Fieberbrunn luden die Verantwortlichen der Weginteressenschaft Brunnau zu einem Infotreffen. Ihr Anliegen: Eine verbreiterte Zufahrt zu ihrem Viertel, in dem bekanntlich ein Hotelprojekt realisiert werden soll.