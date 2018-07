Das Dance Alps Festival startet!

Das Dance Alps Festival beginnt am 5. Juli mit einem spektakuläre Pre-Opening beim Hotel Post.



St. Johann | Eine Reihe von Workshops und Aufführungen mit namhaften internationalen Tanzkünstlern und das mitten in der malerischen Bergwelt: Das ist das Konzept von Dance Alps, das stetig auf mehr Resonanz stößt. Heuer finden sich 14 Dozenten ein, um alle mit Freude an der Bewegung – von Laien bis Profis jeden Alters – in verschiedenen Techniken zu unterweisen.



Termine für Schaulustige



Aber auch für diejenigen, die nur zuschauen wollen, hat das Dance Alps Festival wieder viel zu bieten. Am Donnerstag, 5. Juli, findet um 19 Uhr beim Hotel Post in der Speckbacherstraße das Pre-Opening statt (bei Schlechtwetter in der Lobby).



Es werden Kunstobjekte/Säulen der Internationalen Künstlerin Philomena Pichler und Bilder der heimischen Künstlerin und Tanzkollegin Birgit Hofer ausgestellt. Dazwischen finden Tanzeinlagen der TMA-Studenten statt.



Am 27. Juli erfolgt die offizielle Abschluss-Präsentation des „Kids-Special-Programms“ ab 15 Uhr auf dem Hauptplatz. Die internationale Workshopphase wird mit dem Opening und Empfang der Dozenten am 31. Juli um 19 Uhr im Kaisersaal eingeläutet.



Das krönende Finale erfährt das Festival schließlich mit der Abschlussveranstaltung am 5. August ab 20 Uhr im Kaisersaal: Dabei präsentieren die Teilnehmer, was sie in den Workshops erarbeitet haben.



Weitere Informationen unter www.dance-alps.com.



Plätze für Workshops zu gewinnen!



Der Kitzbüheler Anzeiger verlost unter GEWINNSPIELE jeweils zwei Kursplätze in den Workshops „Zumba“ und „Jazz“ (Beginners Only-Special) am 28. und 29. Juli – mitmachen und abtanzen!