„Dance Alps“ war voller Erfolg

Ein grandioses „Dance Alps Festival“ ging vor Kurzem zu Ende. „Eine immer größer werdende Fangemeinde aus Nah und Fern stürmte unser Festival und wollte sich das einzigartige Training mit den besten Tanzdozenten der Welt nicht entgehen lassen“, freut sich Veranstalterin Beate Stibig-Nikkanen.



St. Johann |In diesem Jahr wurde das Festival auf drei Tanzsäle erweitert. Eine der außergewöhnlichen Events war die Tanzperformance am 1. August mit Tänzern der schuleigenen Kompany „Danzup“ mit fulminanten Projektionen im Hintergrund auf die Fassade des Hotels „Zur Post“ zu dem sich auch zahlreiche Vertreter von Marktgemeinde und Tourismus einfanden.



Nach dem Ende des Festivals ist für das Organisationsteam rund um Beate Stibig-Nikkanen schon wieder „vor“ dem nächsten „Dance Alps Festival“. Ein großer Höhepunkt steht für 2018 bereits fest: Armando Braswell, Weltstar der internationalen Tanzszene, Solist beim New York City Ballet und Mitbegründer von Gauthier Dance, wird mit den besten Schülern der Tanz-Musical-Akademie die Eröffnungsperformance 2018 gestalten.



Bild: Beate Stibig-Nikkanen (re.) freut sich schon auf das nächste Jahr. Foto: Dance Alps