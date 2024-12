Damen sind Europameisterinnen

Zum zweiten Mal nahmen Kitzbühels Tennisdamen an der Club Europameisterschaft teil. Nach Silber 2022 gab es heuer Gold.



Kitzbühel | Zum bereits siebten Mal in Folge konnte das Team um Sylvia Haslgruber, Brigitte Marksteiner und Angela Stöckl in diesem Jahr den Österreichischen Meistertitel gewinnen. Um sich neue Ziele zu setzen, meldeten sich die drei für die EM im türkischen Belek an, um sich den großen Traum vom Club Europameistertitel zu erfüllen.



Am Flughafen in München angekommen, gönnten sich die Spielerinnen erst einmal ein klassisches Weißwurstfrühstück. „Dieses wäre uns auch bald zum Verhängnis geworden“, schmunzelt Brigitte Marksteiner ohne nähere Details zu verraten.



Im gesamten Turnier nur einen Satz verloren

Spielerisch lief es für die KTC Damen von Anfang an ausgezeichnet. Gegen Ganziantep Tenis (Türkei), Näsbyparks TK (Schweden) und Yesilyurt Spor (Türkei) setzte sich das Team jeweils klar mit 3:0 durch. Auch im Semifinale gegen die schwedischen Meisterinnen vom Lidingö Tennisklubb und im Endspiel gegen die türkischen Meisterinnen und EM-Titelverteidigerinnen von Zekeriyaköy Spor Kulübü gaben sich die Kitzbühelerinnen mit 3:0 keine Blöße. Insgesamt mussten die drei Golden Girls im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz abgeben – und auch diesen erst im Finale.



Seit 1995 ist es keiner österreichischen Damenmannschaft mehr gelungen den EM Club-Titel zu gewinnen. „Es ist wohl einer der größten Erfolge in der Geschichte des Kitzbüheler Tennisclubs. Uns war bekannt, dass die Damen in Österreich eigentlich fast nicht zu bezwingen sind, aber dass sie nun auch die Nummer eins von Europa sind, das freut uns sehr und macht uns mega stolz,“ so KTC Obmann Markus Bodner. M. Wieser

Bild: Die Goldmedaillen-Gewinnerinen des Kitzbüheler Tennisclubs: Sylvia Haslgruber, Angela Stöckl und Brigitte Marksteiner (v.l.). Foto: KTC