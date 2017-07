Dachstuhlbrand in Going am Wilden Kaiser

Going am Wilden Kaiser |Am 21.7.2017 um 23.14 Uhr brach in einem Nebengebäude einer Niederalm in Going ein Brand aus.

Nach derzeitigem Ermittlungstand dürfte auf Grund einer Überhitzung des Warmwasserboilers der Dachstuhl Feuer gefangen haben, der Brand konnte von den Feuerwehren Going (27 Mann) und Elmau (7 Mann) jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen keine zu Schaden, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist dzt unbekannt.

