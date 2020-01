DONNERSTAG ist Anzeigertag!

Donnerstag "Anzeigertag"

Am Donnerstag finden Sie in unserem Kitzbüheler Anzeiger u.a. folgende Themen:

- SONDERBEILAGE zum 80. Hahnenkammrennen in Kitzbühel



- Bisher größtes Straßenbudget in Kitzbühel

- Fachkräftemangel und Leerstand

- 60 Rehe in zwei Jahren gerissen

- Paragleiten hat großes Potential

- Viele Stammgäste im Kongressjahr

- Ein fast drei Meter großes Untier

- Ohrenschmaus mit Spendenrekord

- Brixental im Fokus der Schlagerwelt

- Einsatzintensives Jahr für Florianijünger

- Offene Türen an Kitzbüheler NMS

- Für ein rücksichtsvolles Miteinander

- URBI exclusiv

- World Polo League als Sieger

- Podestplatz für die Staffel



.... viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, URBI exclusiv, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen.