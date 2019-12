DONNERSTAG ist Anzeigertag!

In dieser Ausgabe finden Sie folgende Themen der Woche:

Kirchberg: Neue Anbindung für Kirchberg

St. Ulrich: Scharfe Verträge gegen Bauwut

St. Jakob: Steinbergkönig treibt sein Unwesen

St.Johann: Tiroler Wissen in Minsk begehrt

Bezirk: SICHTWEISEN illegale Freizeitwohnsitze

Fieberbrunn: „Auf ins Gipfelglück“

Wildschönau: Urlaub machen am Bauernhof

Kitzbühel: Spuren im Schnee und in Kitzbühel

Dresden: Der Zauber der Juwelen

Kirchberg: Konzert „Viva Opera“

Fieberbrunn: Kapellmeistersuche ohne Erfolg

Erpfendorf: Spatenstich für ein großes Projekt

Brixen: 50 Jahre Altenwohn- & Pflegeheim

Hopfgarten: Netzwerk Naturraum Brixental



.... viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, URBI exclusiv, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen.