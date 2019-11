DONNERSTAG ist Anzeigertag!

In dieser Ausgabe finden Sie folgende Themen der Woche:

Kitzbühel: Kläranlagen helfen beim Klimaschutz

Hopfgarten: Die Bezirksbäuerinnen „for Future“

Mittersill, Kitzbühel: Bis zu sechs Trainingslinien

Kitzbühel: Hort für Kitzbüheler Geschichte(n)

Oberndorf: Apotheke im Ort gewünscht

Itter: Großbrand in Tischlerei

Bezirk: Wirtschaftskammer entwickelte ihre Agenda 2020 bis 2025

Kössen: Kössener Gruß wird erwidert

Hopfgarten: Parkfrage verärgert die „Marktler“

Bezirk: Galaabend für Tiroler Meister

St. Ulrich: Ein faszinierendes Klangerlebnis

Fieberbrunn: Die Kultur des Dialoges

Going: Infomobil im Söllandl unterwegs

Tirol: Online Umfrage des Landes

Trysil: Letzter Feinschliff für den Weltcup



.... viele weitere Themen aus dem Bezirk in Sport, Land & Leute, Aktuell, Gemeinden, Wirtschaft, URBI exclusiv, Babyseite und Kultur ... viel Freude beim Lesen.