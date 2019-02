DJ Mischgeschick in Fieberbrunn

... DJ Bademeister, DJ Hipbeck & Jackson und und und, dazu noch Live-Bands - das und noch viel mehr bietet das Rahmenprogramm der Freeride Word Tour in Fieberbrunn. Eröffnungsfeier ist heute ab 15 Uhr.

Aber das Wochenende hat noch einiges mehr zu bieten: Streif Vertical Up in Kitzbühel, Musical in Fieberbrunn, Sick Trick Tour Family Day auf der Steinplatte, Theater in Hochfilzen, Filzen in Kirchdorf ...

Details zu den Veranstaltungen lest ihr auf unseren Eventseiten.

Also ab ins Wochenende! Viel Spaß

Foto: FWT/Knoll