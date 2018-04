Cityjet-Zeitalter hat begonnen

Seit 9. April verkehren die hochmodernen ÖBB Cityjet Züge auf der Verbindung Salzburg – Zell am See – Wörgl und retour. Im Rahmen einer Präsentationsfahrt überzeugte der modernste Nahverkehrszug der ÖBB mit einer neuen Dimension an Reisekomfort.



Bezirk | Der Nah- und Regionalverkehr in Österreich erlebt seit Jahren ein ständiges Wachstum. Um das weiter steigende Mobilitätsbedürfnis der ÖBB Kunden zu erfüllen, werden entsprechende Maßnahmen getroffen und die Flotte auf den neuesten Stand gebracht. Mit dem hochmodernen ÖBB Cityjet ist seit 9. April eine neue Ära im Tiroler Nahverkehr eingeläutet worden. Vorerst sind an Werktagen von Montag bis Freitag acht Züge (vier pro Richtung) auf der Verbindung zwischen Salzburg – Zell am See und Wörgl unterwegs. Ab Mitte Juni wird das Angebot auf dieser Strecke um ein fünftes Cityjet Zugpaar erweitert.



Neue Maßstäbe im Bahnfahren



Der modernste Nahverkehrszug der ÖBB-Flotte setzt völlig neue Maßstäbe im Bahnfahren und bietet den Fahrgästen einen bisher ungeahnten Komfort. Das Äußere des Zuges im rotweißen „Cityjet Design“ ist bereits ein Versprechen auf das hohe Komfort-Niveau im Inneren des Zuges, das neben barrierefreien Einstiegen auch Klimaautomatik für eine angenehme Temperatur im Zug sowie verstellbare, ergonomische Komfortsitze mit genügend Beinfreiheit bietet. Zudem gibt es Leselampen und Steckdosen bei den Sitzplätzen, Große Tische für vis-a-vis-Sitzgruppen, ausklappbare Laptoptische und Fußstützen für Reihensitze und auch acht Kinderwagenplätze und 18 Fahrradplätze inklusive zwei Rollstuhlplätze pro Zugende.



Der Cityjet bietet Infomonitore (26 Zoll und 17 Zoll) und genügend Ablageflächen für Gepäck sowie WLAN und das onboard Portal Railnet Regio. Eine virtuelle Tour durch den Cityjet ist unter www.cityjet.at möglich.



Österreichweit mehr als 100 Cityjets im Einsatz



Im Rahmen der Präsentationsfahrt von Wörgl Richtung Salzburg, mit Halten in Kitzbühel und Zell am See, konnten sich LHStv.in Ingrid Felipe, VVT-Geschäftsführer Alexander Jug und Regionalmanager René Zumtobel, ÖBB-Personenverkehr Tirol, gemeinsam mit zahlreichen Interessierten von den Vorzügen des neuen ÖBB Cityjets überzeugen. „Mit dem topmodernen Cityjet setzen die ÖBB europaweit einen neuen Qualitätsstandard im öffentlichen Nahverkehr.



Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unseren Kunden im Nahverkehr damit tagtäglich ein Stück modernste Mobilität anbieten können. Unser erklärtes Ziel ist es, künftig noch mehr Menschen zum Umstieg auf umweltfreundliche Mobilität wie die Bahn zu bewegen“, so LHStv.in Ingrid Felipe. Von den insgesamt 165 bei Siemens bestellten ÖBB Cityjet Desiro ML sind mittlerweile 110 Züge im Einsatz. Die 55 noch ausstehenden Züge werden bis Mai 2019 ausgeliefert. „Der neue Cityjet bietet dank hochwertiger Technologien ein deutliches Plus an Komfort. Der Nahverkehr in unserem Land gewinnt enorm an Attraktivität“, betont VVTGeschäftsführer Alexander Jug.



Der Cityjet Desiro ML wird vom Hersteller Siemens für die ÖBB in zwei Varianten produziert: einer Schnell-Bahn (S-Bahn) Variante und einer Regional-Bahn Variante. „Jeden Werktag sind 390 S-Bahnen und Regionalexpress-Züge für die Tiroler auf Schiene. Mit den hochmodernen ÖBB Cityjet ersetzen wir größtenteils die nicht klimatisierten ÖBB-City-Shuttle Garnituren zwischen Wörgl und Hochfilzen. Neben Top-Fahrkomfort bieten wir unseren Fahrgästen damit ab Mitte Juni rund 90 Prozent klimatisierte Fahrzeuge auf dieser Strecke. So viel attraktive und moderne Bahn hat es in Tirol noch nie gegeben“, freut sich Zumtobel.

Bild: René Zumtobel (Regionalmanager ÖBB-Personenverkehr Tirol), Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe und VVT-Geschäftsführer Alexander Jug testeten den neuen Cityjet. Foto: ÖBB

Daten & Fakten

Die Cityjet Verbindungen

Von Wörgl nach Salzburg:

REX 1503 W (ab 05:42) – Sbg

REX 1507 W (ab 07:50) – Sbg

REX 1515 W (ab 11:52) – Sbg

REX 1519 W (ab 13:52) – Sbg



Von Salzburg nach Wörgl:

REX 1504 Sbg – W (an 10:08)

REX 1508 Sbg – W (an 12:08)

REX 1520 Sbg – W (an 18:08)

REX 1528 Sbg – W (an 22:10)