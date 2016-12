Christbammaufrichtn

Heit‘ richt ma wiedr an Christbamm zamm.

Warum? Fi wen? Zu was?

Die Ötist is nimma dahoam

und die zwee Buam scho groß.



Is gar fi nix meah, s‘ Hoamlichtoa.

Zwegn wem? Fi was? Warum?

Neam regts mea auf, was mia alloa

heit gschaftlnd a da Stubn.



Die Buam, dö spünd a heit eahn Beat

mit Bass und Tschesskitar.

Sie sagnd, mia kemmand nimma mit,

mia send scho z‘alt und z‘star.



Die Tann is wieda extrig schö

gleichmäßig, köschznkrad.

Zun oamoi grad drumummasteh

ist eigentlich drum schad.



S‘ is alls no do von löstn Jahr,

dös Zoig, zun Bammaufrichtn:

die Kugln, Köschzn s‘ Englhaar

und a die altn Gschichtn



wia wenig, daß ma ghabb hamb bloß

zun Unterschied vo heit

und wia ma ins ganz sorgnlos

a üba dös hamb gfreit.



Hat denn dös alls zamm no an Sinn

dös Lichtabammtheata?

Kamm oana is meah mit was zfriedn

und braucht an Himmivatta.



Is‘s a so weit aft, untan Bamm

packt‘s ins decht all Jahr wieda.

So guats halt geht no sing ma zamm,

daß Christ auf Erdn nieda



is kemma und aft aufamoi

macht die Geburt des Herrn

ins froh und z‘friedn und mia hamb oi

mitanand ins schröcklich gern.

von Herbert Jordan

Aus dem Buch

Etz kimb die heilige Weihnachtszeit