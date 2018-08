Center Court im Herzen St. Johanns

St. Johann wird vom 31. August bis zum 2. September wieder zur Beach­arena. In diesem Zeitraum macht die ABV Pro Tour einen Stop in der Marktgemeinde. Damit steht Beach­volleyball vom Feinsten auf dem Programm.



St. Johann, Going | Auf insgesamt fünf Courts wird das Beachvolleyballturnier „Steinbacher Beach Cup St. Johann by Servus Gästeinformationsjournal“ ausgetragen. Vier Plätze stehen in der Joerassic Beach Arena in Going zur Verfügung, der Center Court wird im Zentrum von St. Johann eigens errichtet. Gespielt wird das Turnier im Rahmen der Austrian Beachvolleyball Pro Tour vom 31. August bis 2. September.



Der VC St. Johann als Veranstalter darf zur zweiten Auflage des Beachvolleyballturniers Top-Teams aus den Nachbarländern und von befreundeten Clubs aus ganz Europa begrüßen. 24 Damen- und 16 Herren-Teams werden im Hauptbewerb um die ersten Plätze kämpfen. Das Preisgeld für die erfolgreichsten Teams ist mit jeweils 3.000 Euro dotiert. Die Finalspiele werden am Center Court in St. Johann ausgetragen.



Eine Woche voller Action



Auch dieses Jahr wird den sportbegeisterten Menschen aus der Region, den Urlaubern und vor allem den Kindern ein spannendes Rahmenprogramm geboten. Das Highlight der Side Events bildet das Softcon Beachsoccer Turnier zu Ehren des verstorbenen Sportfreundes Peter Grander, das gemeinsam mit dem SK St. Johann am Center Court organisieren.



Programm-Highlights



Dienstag, 28. und Mittwoch, 29. August: Kinder-, Vereins- und Firmentraining. Donnerstag, 30. August: Sponsoren Beach­volleyball Turnier; Freitag, 31. August: Beach Soccer Peter Grander Gedächtnisturnier; Samstag, 1. September: Beachvolleyball Pro Turnier mit Life Radio Disco; Sonntag, 2. September: Beachvolleyball Pro Turnier Finals ab 15 Uhr am Center Court in St. Johann.