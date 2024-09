Business Ladies vernetzten sich

Im Business-Alltag bleibt für Unternehmerinnen oftmals wenig Zeit, Kontakte zu knüpfen und ein Netzwerk zu bilden. Dem wurde jüngst mit dem „Business Ladies Come Together“ in Itter Abhilfe geschaffen..



Itter | Finanzcoach Martina Bichler wollte dabei ein Forum speziell für Unternehmerinnen schaffen, um sich zu vernetzen. Sie wählte das „Speed Dating“-Format, bei dem jede Teilnehmerin die Chance erhielt, die anderen anwesenden Business-Ladies ganz gezielt kennen zu lernen.



„Mir persönlich war es sehr wichtig, ein Event zu kreieren, das die Möglichkeit für wirkliche Verbindung und Austausch bietet“, unterstreicht Bichler.



Denn erfolgreiche Unternehmer zeichnen sich nicht zuletzt durch ein tragfähiges Netzwerk aus. Und dafür ist das persönliche Treffen – trotz vielfältiger digitaler Angebote – immer noch der beste Weg.



Positive Bilanz

Die rund ein Dutzend Teilnehmerinnen quer durch die Region vertraten einen breiten Branchenmix und trafen somit jeweils auf interessante Gegenüber. Die Bilanz für das erste „Come Together“ fiel dementsprechend äußerst positiv aus: „Ich war regelrecht sprachlos von der tollen Energie im Raum und dem positiven Feedback“, freut sich die Organisatorin. Bereits im Vorfeld hatte das neue Format für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Treffen in Itter bildete nun die Basis für weitere Formate ähnlicher Art: „Ich werde das auf jeden Fall wiederholen. Jede Unternehmerin, die Interesse daran hat, kann sich gerne bei mir melden“, sagt Martina Bichler abschließend. Elisabeth Galehr

Bild: Martina Bichler (vorne, M.) organisierte das Event mit Unterstützung von Cornelia Dünker (l.). Foto: Galehr