Buntes Programm beim KC750

Das KC750 Kulturcafé Kitzbühel bietet im Herbst ein buntes Programm mit Konzerten, Lesungen, Vorträgen, Tauschbörsen, Jam-Nights, Tagebuch-Slam, Tischtennis und Partys.



Kitzbühel | Am Freitag, 13. September, kommen „The Barcodes“ - eine Acoustic-Rockband aus Südostbayern, die regelmäßig auf Kleinkunstbühnen auftritt, ins KC750. Alex und Andi performen mit einem abwechslungsreichen Setup aus Gitarren, Bass und Footdrums zu ihrem zweistimmigen Gesang ein breites Spektrum aus den vergangenen 60 Jahren Musikgeschichte, von „The Beatles“ bis „Green Day“.



Gleich am Tag darauf, am Samstag, 14. September, verwandeln „Loga Fyah“ mit ihrem Soundsystem das KC750 mit fettem Dub-Sound wieder in einen Dancehall-Club.



Der Sound von „Igerl“ präsentiert sich am Freitag, 27. September, wieder als Punk Rock auf der KC750-Bühne. Bereits zum zweiten Mal bringt Jonas Igerl mit seiner Band energische Drums, angecrunchte Akkorde, simple Gitarrenmelodien und starke Texte.



Gemeinschaftsprojekt mit der Homebase

„The Ping of Pong“ wird am Samstag, 28. September, ab 15 Uhr beim zweiten KC750-Tischtennisturnier im Stadtpark gekürt. Gemeinsam mit der Homebase St. Johann werden Spenden für den guten Zweck gesammelt, bei Schlechtwetter wird im BH-Hof gespielt.



Open Stage bei den Jam Nights jeden ersten Freitag

KC750-Gordy & Friends Jam Night, am Freitag, 4. Oktober. Nach dem Erfolg im Frühjahr geht‘s weiter. Jeden ersten Freitag im Monat bringt Gordon Murray Loy die Instrumente und man braucht nur noch singen und spielen – Open Mic & Jam-Session für Alle. Einfach vorbeikommen und mitmachen – Open Stage.



Der Eintritt zu den Veranstaltungen im KC750 ist frei. Reservierung: kc750@kitzbuehel.at, www.kc750.kitzbuehel.at oder instagram.com/kc750_kulturcafe/

Bild: The „Barcodes“ aus Bayern eröffnen mit abwechslungsreichem Akustik-Rock, am 13. September das bunte Herbstprogramm im KC750. Foto: The Barcordes