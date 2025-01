Bundesgymnasium geht neue Wege

550 Schüler besuchen derzeit das Bundesgymnasium in St. Johann. Im Rahmen eines umfangreichen Entwicklungsprozesses erarbeiteten die Lehrer einige Neuerungen. So wird zukünftig in Doppelstunden unterrichtet.



St. Johann | „Schule im Aufbruch“ ...