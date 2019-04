Bürger- und familienfreundlich

Der Gemeinde Kirchberg ist die Zukunft und ein gutes Zusammenleben aller Generationen wichtig.



Kirchberg | Der Gemeinderat entschloss sich, das Bürgerbeteiligungsprojekt „familienfreundlichegemeinde“ ins Leben zu rufen. „Es ist uns ein großes Anliegen, hierbei alle KirchbergerInnen wie Kinder, Jugend, Familien, Senioren und Menschen mit besonderen Bedürfnissen mitzunehmen und jede Meinung ist uns wichtig“, so die Projektleiterin Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin Claudia Hagsteiner.



Eine elfköpgfige Projektgruppe aus Gemeinderäten und Vertretern der Bürger für Jugend, Mütter und Väter, Senioren und für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, haben einen Fragebogen ausgearbeitet, ausgeteilt und sämtliche Workshops veranstaltet.



Das Ergebnis: 250 Fragebögen mit einer großen Vielfalt an Anregungen, Ideen und Verbesserungsvorschlägen kamen retour und bei den Workshops wurde großartige Arbeit geleistet. „Wir sind überwältigt und bedanken uns bei allen Menschen, die sich eingebracht und engagiert haben, ganz herzlich“, zeigt sich die Projektgruppe über die gute Bürgerbeteiligung erfreut.



Nun gilt es für die Arbeitsgruppe noch zu sortieren und eine Vorschlagsliste für den Gemeinderat zu erarbeiten, damit dann auch einiges umgesetzt werden kann. „Das Gute an diesem Projekt ist, dass diverse Dinge unter Einbindung der Bürger umgesetzt werden, um so ein gutes Zusammenleben aller Generationen in Kirchberg zu verbessern“, so Hagsteiner abschließend.

Bild: Die Projektgruppe “familienfreundlichegemeinde“ beim Schlussworkshop. Foto: Rizzo