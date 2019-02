Breitbandinternet im Pillerseetal

Schnelles Internet gehört mittlerweile zur kommunalen Infrastruktur, das wissen auch die Gemeinden Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob und St. Ulrich vom Planungsverband Pillerseetal.



Pillerseetal | In den Orten des Pillerseetales investieren die Gemeinden in den Ausbau eines Gemeindenetzes oder gehen eine Partnerschaft mit einem regionalen Anbieter ein.



Eine wichtige Komponente dabei ist eine gute Zuleitung, über welche Provider (=Internetlieferanten) sämtliche Datenmengen liefern und abwickeln können. Die Verwirklichung einer solchen Zuleitung im Gemeindeeigentum hat die letzten vier Jahre in Anspruch genommen. Mit einer bestehenden Leitung der TIWAG wurde eine solche Strecke zwischen Wörgl und Hochfilzen realisiert. Die WK Kitzbühel und die Bezirkshauptmannschaft waren ebenso an der Startinitiative im Jahr 2014 beteiligt. Die Planungsverbände Wilder Kaiser, Leukental und Pillerseetal haben sich bei diesem großen Projekt zusammengetan. Das Investitionsvolumen der neun beteiligten Gemeinden betrug rund 1 Mio. Euro, wovon ein Teil davon vom Land gefördert wurde. Die Koordination der Bauarbeiten und der Vertragswerke erfolgte durch Stefan Niedermoser von der Regio-Tech GmbH in Hochfilzen.



Seit ein paar Monaten wird das Pillerseetal bereits über diese Glasfasern mit Breitbandinternet versorgt und es zeigt sich, dass die Gemeinden hier eine zukunftsorientierte Investition getätigt haben. Interessierte Provider können Fasern bei den Planungsverbänden anmieten, so ist sichergestellt, dass die Gemeinden vor Ort die Entscheidung und Kontrolle über die Netzinfrastruktur behalten und Alternativen für die Bürger und Betriebe angeboten werden können.

Bild: Bgm. Walter Astner, Bgm. Konrad Walk, Bgm. Brigitte Lackner und Bgm. Leo Niedermoser freuen sich über eine gemeindeeigene Breitband-Internetzuleitung in das Pillerseetal.