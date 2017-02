Brand in der Jochbergerstraße

Am Montag, den 27. Februar 2017, gegen 11 Uhr kam es in einer Dachgeschosswohnung in der Jochbergerstraße zu einem Brand. Schon bei der Anfahrt wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung durch den Einsatzleiter Sirenenalarm für die Stadtfeuerwehr Kitzbühel angeordnet.



Da sich der Brand schon auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte und eine Brandbekämpfung nur mit schwerem Atemschutz möglich war, wurde zur Unterstützung noch die freiwillige Feuerwehr Aurach angefordert.



Nach Lokalisierung des Brandherdes und dem Öffnen der Dachhaut konnte das Feuer mit zwei Hochdruckrohren gelöscht werden.



Vier Atemschutztrupps der Stadtfeuerwehr Kitzbühel und zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Aurach konnten nach ca. einer Stunde eine stabile Lage im Brandbereich herstellen. Parallel dazu wurden zwei Stiegenhäuser mit Hochdrucklüftern belüftet, damit der Rauch aus dem Haus kontrolliert abströmen konnte.



Nach zwei Stunden Einsatzzeit wurde „Brand Aus“ gegeben und die Brandermittler der Polizei konnten ihre Arbeit zur Feststellung der Brandursache beginnen.



Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Kitzbühel mit 7 Einsatzfahrzeugen und 40 Mann sowie die Feuerwehr Aurach mit 2 Fahrzeugen und 17 Mann. Die Feuerwehr St. Johann versorgte uns noch mit Reserveatemschutzflaschen und das Rote Kreuz war ebenso mit einem RTW an der Einsatzstelle anwesend. Fotos: Stadtfeuerwehr Kitzbühel, Bericht: KDT Alois Schmidinger