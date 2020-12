Brand in St. Johann iT.

Am 03.12.2020, um 16:04 Uhr kam es in einer Garage in St. Johann iT. zu einem Brand, der von der FFW St. Johann rasch gelöscht werden konnte. Aufgrund der Erstermittlungen dürfte der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich einer Akkuschneefräse ausgebrochen sein, die genaue Brandursachenermittlung ist derzeit noch im Gange. Durch den Brand entstand Sachschaden in bisher nicht bekannter Höhe.

Die FFW St. Johann iT. war mit 7 Fahrzeugen und 40 Mann und die Rettung mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

PI St. Johann iT. - Tel.: 059133 / 7208