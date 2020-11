Brand eines Müllcontainers in St. Johann

St. Johann i.T. | Am 25.11.2020 gegen 08.20 Uhr bemerkte der Hausmeister eines Appartementhauses in St. Johann einen starken Brandgeruch, welcher sich vom Müllraum des Hauses in den Rezeptionsbereich ausbreitete. Bei einer Nachschau bemerkte er den brennenden Müllbehälter und verständigte die Feuerwehr welche mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 25 Mann Besatzung zum Brandort ausrückte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Als Brandursache dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Selbstentzündung entsorgter Reinigungstücher gehandelt haben. Laut dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte die Schadenshöhe im unteren 4-stelligen Eurobereich liegen.

