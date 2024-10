Botschafterin ist ab sofort unterstützendes Schützenmitglied

Die Feller Schützenkompanie reiste Mitte Oktober nach Straßburg. Der Besuch bot eine Mischung aus historischen Erkundungen, kulturellem Austausch und diplomatischen Begegnungen.



St. Johann | Die erste Station der Feller-Schützenkompanie war das neugotische architektonische Juwel, Collégiale Saint-Thiébaut“ in Thann. Dort hatte sie Gelegenheit, die historischen Wurzeln der Habsburger zu erkunden.



In Anwesenheit von Aloisia Wörgetter, der ständigen Vertreterin Österreichs beim Europarat, sowie Bürgermeister Gilbert Stockel, bedankte sich die Feller-Schützenkompanie mit einer Ehrensalve auf dem Joffre-Platz neben der Collégiale Saint-Thiébaud für den herzlichen Empfang. Am Sonntagvormittag wurde Aufstellung vor dem Haupteingang des Straßburger Münsters genommen und die Kompanie durfte an der heiligen Messe teilnehmen. Am Nachmittag besuchte die Gruppe das Mémorial de l’Alsace-Moselle in Schirmeck, welches die Geschichte der Elsässer und Mosellaner seit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870 auf eindrucksvolle Weise darstellt. Am Montag stand der Besuch des Europäischen Parlaments in Straßburg auf dem Programm.



Eine Führung durch das beeindruckende Gebäude gab den Schützen einen Einblick in die europäische Politik und die Arbeitsweise der Institution.



Der Besuch des Europarates und der Austausch mit Ratsmitgliedern boten weitere Einblicke. Der letzte Programmpunkt der Reise bildete der Empfang in der Residenz der österreichischen Botschaft, anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags. Der Empfang, der von anregenden Gesprächen und toller Stimmung mit vielen Botschaftern, österreichischen Vertretungen und Abgeordneten geprägt war, wurde von der Feller-Schützenkompanie umrahmt.



Nach dem Empfang wurde die Kompanie durch Botschafterin Aloisia Wörgetter – eine St. Johannerin – zum Abendessen in der österreichischen Residenz eingeladen. Erwähnenswert ist, dass es sich die österreichische Botschafterin nicht nehmen ließ, sofort als unterstützendes Mitglied der Feller Schützenkompanie beizutreten. KA

Bild: Die Feller Schützen mit der Österreichischen Botschafterin Aloisia Wörgetter, die aus St. Johann kommt. Fotos: Oliver Wieser