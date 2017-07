Blick über den Gartenzaun

Ein Handvoll engagierter Leute beweisen, wie leicht es sein könnte, Grenzen im Kopf abzubauen.

St. Johann | Entgegen der anfänglich herrschenden Skepsis zeigt der Verein Inkuga, dass es miteinander einfach leichter geht – auch wenn es sich dabei „nur“ um einen Garten handelt. Verschiedene Kulturen treffen aufeinander und lernen voneinander. Wer hätte gedacht, dass Beete in Afghanistan in Wannenform angelegt werden? Dass Menschen, die am Garten vorbei kommen, stehen bleiben und das Gespräch suchen? Oder, dass Nachbarn einfach so Pflanzen vorbeibringen? Der Blick über den Gartenzaun lohnt sich.

Johanna Monitzer

