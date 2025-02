Blick hinter die Medicubus-Kulissen

Einblicke in das umfangreiche Angebot der Pflegeschule bot vergangene Woche ein Tag der offenen Tür im Medicubus. Hunderte von Jugendlichen informierten sich und durften auch selbst Hand anlegen.



St. Johann | „Unser Herz schlägt für die Pflege – das möchten wir euch auch zeigen“ – unter diesem Motto stand vergangene Woche der bereits zweite Tag der offenen Tür in der Pflegeschule in St. Johann. Über 500 Besucher – darunter 250 Schüler – bevölkerten die Flure und zeigten sich vom Blick hinter die Kulissen begeistert. Nicht nur Schulklassen aus dem Bezirk ließen sich den Medicubus zeigen, es kamen sogar Schüler der HBLA Saalfelden und informierten sich über das umfangreiche Ausbildungsprogramm. Die Verantwortlichen legen vor allem Wert darauf, dass nicht nur Schüler aufgenommen werden, die die Matura abgelegt haben. Für nahezu jeden, der Interesse am Pflegeberuf hat, gibt es im Medicubus Möglichkeiten. Derzeit absolvieren 160 Personen ihre Ausbildung dort in St. Johann.



Die Jugendlichen durften auch selbst Hand anlegen, übten Herzdruckmassagen, zapften Blut ab, lernten Blutdruck messen und konnten sich im Rahmen unterschiedlicher Vorträge über den Pflegeberuf informieren. Besonders der Simulationsraum, in dem Notfälle realistisch geübt werden, sorgte für Faszination unter den vielen Besuchern. M. Klausner

Bild: Herzstillstand! Im Simulationsraum des Medicubus üben die Auszubildenden unter Anleitung von Profis den Notfall. Die Simulationspuppe spielt buchstäblich alle medizinischen Stückerl. Foto: Klausner