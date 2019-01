Bilder begeisterten auf ART Miami

Mehr als 500 Galerien und Künstler sind auf der größten Kunstmesse der Welt, der ART Miami, vertreten. Unter der Riege der internationalen Künstler begeisterte auch Rudolph Pigneter mit seinen Landschaftsbildern.



Miami | Den Sprung in die USA schaffte der heimische Künstler Rudolph Pigneter schon lange. Seit Jahren stellt er in New York aus. Nun verhalf ihm sein New Yorker Galerist, Ariel Kahana, zu einem weiteren großen Karriereschritt. Anfang Dezember durfte der in St. Johann lebende Künstler auf der ART Miami, der derzeit größten Kunstmesse der Welt, eine Auswahl seines Schaffens präsentieren. „Es war eine große Ehre für mich, dort auszustellen. Im Vorjahr war ich bereits als Besucher auf der ART Miami und dieses hohe künstlerische Niveau, das man dort sieht, ist einfach beeindruckend“, erzählt Rudolph Pigneter.



Die ART Miami präsentiert in allen erdenklichen Kunstsparten Künstler und Galerien. Der Messestandort, der Wynwood District, wo die Kunstszene beheimatet ist, hat sich zu einem ultimativen Ziel für professionelle und zeitgenössische Kunstliebhaber entwickelt. Ausstellen darf, wer das Auswahlverfahren des ART Miami Komitees besteht, denn knapp 40.000 Besucher, darunter viele vermögenden Kunstsammler, wollen die neusten Trends und Kunstentdeckungen sehen.



Rudolph Pigneter präsentierte in Miami eine Auswahl seiner Landschaftsbilder, die bei den Kunstinteressierten aus der ganzen Welt Anklang fanden. „Sehen und Gesehen werden – es geht bei der Messe nicht nur darum, dass man Bilder verkauft, sondern auch um das Kontakte knüpfen“, erklärt Pigneter. So gab es für den heimischen Künstler direkt auf der Messe ein Einladung von einer Galerie aus Peking.



Einladung für nächstes Jahr auf die ART Miami



Auch im nächsten Jahr will das ART Miami Komitee Rudolph Pigneter wieder dabei haben. „Das ist für mich eine unglaubliche Ehre und macht stolz“, freut sich der Künstler. Zuvor geht es für Rudolph Pigneter aber im nächsten Jahr zu Messen und Ausstellungen u.a. nach Rom, New York, Barcelona, Paris und Amsterdam.

Johanna Monitzer

Bild: Der heimische Künstler Rudolph Pigneter (re.) mit seinem New Yorker Galeristen Ariel Kahana auf der ART Miami. Foto: Privat