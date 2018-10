Biker kollidierte mit PKW

Kirchberg | Am Samstagabend kam es in Kirchberg auf der Gemeindestraße „Kleinseite“ zu einem Unfall zwischen einem Mountainbiker und einer PKW-Lenkerin. Der tschechische Mountainbiker fuhr vom Gaisberg kommend Richtung talwärts. In einer Kurve kam es zur Kollision mit der Lenkerin aus dem Bezirk Kitzbühel. Der Radfahrer wurde auf die Windschutzscheibe des PKWs geschleutert und unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins BKH Kufstein geflogen.