Bewegende Momente

Eine wirklich tolle Show bekamen die Besucher am letzten Freitag- und Samstagabend in der arena365 in Kirchberg zu sehen. Der Tanzverein Kitzbühel lud zusammen mit Spirit of the Dance zu „Mo(ve)ments“ ein.



Kirchberg | Bewegende Momente (im wahrsten Sinne des Wortes) wurden dann auch in der knapp zweistündigen Tanzshow geboten. Angefangen von den ersten Tanzschritten der Kleinsten, über die Nachwuchstänzer mit beeindrucken Moves, bis hin zu den Profis steigert sich die Qualität der Darbietungen Jahr um Jahr.



Eine spannende Show



Die Show startet animalisch mit einer Performance zu „Circle of Life“ aus dem König der Löwen. Einfach hinreißend waren auch die jüngsten Tänzerinnen mit ihren hübschen Kostümen. Ausdrucksstark die Jugend – und die Profis zeigten sowieso wie immer in den verschiedensten Stilrichtungen groß auf.

Bilder in unserer GALERIE

Zum krönenden Abschluss gab es ein emotionales Finale zu den Klängen von „I can´t stop the beat“ aus dem Kult-Musical Hairspray, das für Gänsehaut sorgte.



Gratulation an Tänzer und Choreographen



Die Hobby-Tänzer brauchen sich wirklich nicht mehr zu verstecken. Tolle Kostüme, beeindruckende Tanzschritte gepaart mit toller, abwechslungsreicher Musik. Man hätte ihnen noch Stunden zuschauen können. Und bei manchem wurde wohl auch die Lust zum Tanzen entfacht. Gratulation! Johanna Monitzer